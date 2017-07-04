عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في أستانة أستانة - سبأ:

بدأت في العاصمة الكازاخستانية أستانة اليوم الثلاثاء، الجولة الخامسة من مفاوضات (أستانة) حول سوريا بمشاركة (روسيا، وتركيا، وإيران) وممثلين عن الحكومة والمعارضة.



وقالت وكالة (تاس) الروسية إن المباحثات تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن مناطق خفض التصعيد التي جرى التوافق عليها في اجتماعات أستانة الرابعة.



ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية اليوم عن مصدر مطلع من العاصمة الكازاخية أستانة، توقعه أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات "غاية في الأهمية".



وقال المصدر إن "مشاورات مستمرة حاليا في العاصمة الكازاخية على مستوى الخبراء، حول الترتيبات النهائية لتلك المعايير".



وأشار إلى "رغبة جدية لدى المشاركين بتجاوز النقاط الخلافية، والخروج بنتيجة محددة وواضحة لطرحها لاحقا على الأطراف السورية".. لافتاً بحذر إلى أنه "ما زالت هناك نقاط خلافية جدية عالقة حول تلك المناطق".

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ