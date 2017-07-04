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تنظيم المهرجان الأول للأطفال ذوي الإعاقة ومرضى السرطان بإب
[04/يوليو/2017]
إب  - سبأ:
 أقيم بمحافظة إب اليوم المهرجان الأول للأطفال ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، نظمته الجمعيات النوعية لذوي الإعاقة بالمحافظة والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطات فرع إب والإتحاد الوطني لجمعيات المعاقين .

هدف المهرجان تحت شعار " فرحتنا غير مع الأطفال ذوي الإعاقة ومرضى السرطان"، إلى إسعاد شريحة المعاقين وإدخال الفرحة والبسمة على قلوبهم ومساعدتهم في التغلب على الإعاقة وتعزيز التكافل الإجتماعي.

وتضمنت فعاليات المهرجان الذي إستفاد منه أكثر من 320 من المعاقين ومرضى السرطان، عرض مسرحي وإنشادي وفقرات فنية ومسابقات متنوعة بالإضافة ألعاب ترفيهية بحديقة الألعاب بمنطقة مشورة.

وفي المهرجان أكد وكيل المحافظة راكان النقيب إهتمام قيادة المحافظة بشريحة المعاقين وتقديم الدعم والرعاية لها بما يمكنها من تجاوز الإعاقة.

وثمن جهود القائمين على المهرجان والفعاليات التي تستهدف هذه الشرائح المجتمعية التي هي في أمس الحاجة للرعاية والدعم.

فيما أشار أمين عام المجلس الأعلى لرعاية اليتيم بالمحافظة أنور المتوكل ورئيس جمعية المعاقين حركيا بإب أدهم علوه ورئيس مؤسسة فريق إنسان عصام لطف إلى أن إقامة المهرجان يهدف إلى إدخال الفرحة لشريحة المعاقين وتخفيف معاناتهم.

وثمنت الكلمات دور الجمعيات والمؤسسات والهيئات المعنية بذوي الإحتياجات الخاصة في خدمة هذه الشريحة ومرضى السرطان .. داعية التجار إلى تبني مشاريع خيرية تخدم المعاقين ومرضى السرطان.

حضر المهرجان ممثل قيادات المجتمع المدني بالمحافظة عرفات شرف ورئيس جمعية الصم والبكم حسن آل قسم وأمين عام جمعية المكفوفين محمد مسعد.

سبأ
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