محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التحضيرات لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية في ريمة ريمة - سبأ:

ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري التحضيرات النهائية لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2016 – 2017م.



واستعرض الاجتماع تقريرا حول ما تم إنجازه من ترتيبات لإجراء الامتحانات التي ستبدأ السبت القادم ،وعدد المتقدمين والمراكز الإمتحانية والمراقبين ورؤساء اللجان الإمتحانية وغيرها.



وأقر اعتماد 141مركزا امتحانيا منها 106مراكز للشهادة الاساسية و35 مركزا للشهادة الثانوية موزعة على مديريات المحافظة .



وحث المحافظ العمري على بذل المزيد من الجهود ،والتقيد بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة التربية ، وتحري الدقة في اختيار رؤساء المراكز الإمتحانية والملاحظين على الاختبارات لما من شأنه ضبط العملية الإمتحانية.



ولفت محافظ ريمة إلى أهمية إجراء الامتحانات في أجواء مناسبة وبصورة منظمة في عموم المراكز ..مشددا على ضرورة التزام اللجان الأمنية بتأمين الامتحانات في جميع مدارس المحافظة وضمان سلامة الطلاب والطالبات من أي إشكاليات قد تؤثر على سير الامتحانات.



من جانبه أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حميد التوعري أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية بلغ 10 آلاف و826 طالبا وطالبة بينهم 6 آلاف و101 للشهادة الأساسية ،و4 آلاف و101للشهادة الثانوية.



وأفاد التوعري أن المكتب استكمل كافة الإجراءات والمهام اللازمة للبدء في الامتحانات.



إلى ذلك اطلع محافظ ريمة على سير البرنامج التدريبي لمعلمات الريف من مديريتي كسمة والسلفية والذي يستمر ثلاثة اشهر بمشاركة 72 طالبة.

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ