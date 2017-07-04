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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يوليو - 2017 الساعة 06:13:12م
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الخارجية الفلسطينية: تفاخر نتنياهو بقدرات اسرائيل العسكرية ترويج لثقافة القوة
[04/يوليو/2017]
رام الله- سبأ:
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحرص في خطاباته وتصريحاته على (التفاخر) بـ(قدرات اسرائيل العسكرية).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، القول: يشدد نتنياهو دوماً على ما يمكن لإسرائيل (تقديمه للدول من خبرات تكنولوجية وقدرات استخبارية وأمنية)، كان آخرها ما أعلن عنه في مؤتمر تنظمه صحيفة (مكور ريشون) اليمينية، التي يرأس تحريرها (حجاي سيجل) العضو السابق في الخلية اليهودية الارهابية التي نفذت اعتداءات ضد الفلسطينيين في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي.

وأوضح البيان أن "ترويج نتنياهو لقوة اسرائيل وتزايدها يندرج في إطار محاولاته لطمأنة المجتمع الاسرائيلي بأن (قوة اسرائيل) هي الضامن الحقيقي لمصالحها في المنطقة، وليس عملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال وتحقق السلام مع الفلسطينيين وجاراتها.

وأشار إلى أن تضخيم نتنياهو المقصود والمتعمد لأهمية القوة والقدرات العسكرية والإمكانيات التكنولوجية في رسم وتحديد وجهة سياسات اسرائيل وعلاقاتها الخارجية بما فيها علاقاتها مع الإقليم يعكس تمسكه بثقافة القوة بديلا عن ثقافة السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، وهو المفهوم الاستعماري التقليدي الذي يجدده نتنياهو لتكريس أطماعه التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن محاولات "تبييض" وجه اسرائيل واحتلالها لأرض دولة فلسطين، من خلال حملة علاقات عامة مضللة تقوم على تعميم مبدأ القوة في تحقيق المصالح، لا تعدو كونها محاولات مكشوفة لتعميق الاحتلال والاستيطان، والهروب الى الأمام من استحقاقات أية عملية سياسية تفاوضية قادمة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، كما أنها تندرج في سياق تضخيم المصالح الأمنية الإسرائيلية على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت إن هذه "العُملة" تجد وجهها الآخر في ما تقوم به اسرائيل من محاولات للضغط والتأثير على مواقف الدول الأعضاء في الامم المتحدة المؤيدة للحق الفلسطيني، عبر توظيف قدراتها العسكرية والأمنية والتكنولوجية والاقتصادية، سواء في إرهاب الدول أو ابتزازها أو العزف على وتر مصالحها، بهدف استمالتها لتحقيق مكاسب سياسية على مستوى العلاقات الدولية".

سبأ
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