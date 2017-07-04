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  اقتصاد
انخفاض الأسهم الأوروبية بشكل طفيف بفعل هبوط النفط والتكنولوجيا
[04/يوليو/2017]
لندن - سبأ:
 انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء وسط سلسلة من الأنباء عن صفقات في الوقت الذي قفز فيه سهم وورلد باي على نحو ساهم في تخفيف الضغوط الناتجة عن هبوط أسعار النفط وأسهم التكنولوجيا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.09 في المائة بحلول الساعة 1239 بتوقيت جرينتش في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.16 في المائة والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.02 في المائة.

وسجلت الأسهم الأوروبية يوم أمس الاثنين أعلى مستوى منذ 24 أبريل عندما فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقفزت أسهم شركة وورلد باي 28.2 في المائة في بورصة لندن لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا بعدما قالت إن شركة فانتيف وجيه.بي مورجان اتصلا بها بشأن عملية استحواذ.

وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.21 في المائة بينما نزل المؤشر داكس الألماني 0.12 في المائة.

سبأ
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