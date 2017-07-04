محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع تنسيقي للمتطوعات بالحديدة لمراجعة جهود التوعية حول الكوليرا الحديدة - سبأ:

ناقش إجتماع تنسيقي لمتطوعات مديريات مدينة الحديدة اليوم، الجوانب المتعلقة بمراجعة جهود التوعية والتثقيف الصحي حول الكوليرا، بمشاركة 60 متطوعة من مديريات الحوك والميناء والحالي.



وفي الإجتماع أكد مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحمن جار الله الحرص على إيصال الرسالة الصحية إلى أكبر عدد من التجمعات السكانية بما يضمن التوعية بكيفية الوقاية من الكوليرا والحد من إنتشاره.



فيما أكد مدير التثقيف الصحي بمكتب الصحة يحيى الجنيد إستمرار نشاط التثقيف الصحي من خلال الحوارات التوعوية الصحية عبر إذاعة الحديدة.



وأشار إلى أن منسقي التثقيف الصحي في مديريات المحافظة سيتولون توعية التجمعات السكانية، وتوزيع فرق التوعية بمناطق الاشتباه بناءً على تقارير الترصد الوبائي .. لافتا إلى أن أنشطة فرق التوعية ستشمل التحركات من خلال المتطوعات من منزل إلى منزل وفقا للبلاغات اليومية بهدف رفع الوعي الصحي المجتمعي.



وذكر أن خطباء المساجد سيتولون جانب التوعية حول الكوليرا من خلال تفعيل الدروس التوعوية حول الوقاية من الكوليرا.

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ