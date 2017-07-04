المجلس السياسي الأعلى يقر التمديد لرئيس المجلس ونائبه لفترتين رئاسيتين أقر المجلس السياسي الأعلى التمديد لرئيس المجلس الأخ صالح الصماد و نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة لدورتين رئاسيتين جديدتين وفقاً للائحة الداخلية للمجلس . الاحتلال الاسرائيلي يعتقل24 فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلة شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 16مواطنا فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية كما اعتقلت ثمانية مواطنين مقدسيين في القدس المحتلة. إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي. اليمني القرناص يحقق فوزه الأول في بطولة آسيا لشباب الملاكمة بتايلاند حقق لاعب منتخب اليمن للملاكمة شعيل القرناص اليوم، أول فوز له في بطولة آسيا للملاكمة لفئة الشباب المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.