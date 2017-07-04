ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يوليو - 2017 الساعة 05:29:10م
المجلس السياسي الأعلى يقر التمديد لرئيس المجلس ونائبه لفترتين رئاسيتين
أقر المجلس السياسي الأعلى التمديد لرئيس المجلس الأخ صالح الصماد و نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة لدورتين رئاسيتين جديدتين وفقاً للائحة الداخلية للمجلس .
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل24 فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلة
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 16مواطنا فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية كما اعتقلت ثمانية مواطنين مقدسيين في القدس المحتلة.
إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
اليمني القرناص يحقق فوزه الأول في بطولة آسيا لشباب الملاكمة بتايلاند
حقق لاعب منتخب اليمن للملاكمة شعيل القرناص اليوم، أول فوز له في بطولة آسيا للملاكمة لفئة الشباب المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.
آخر الأخبار:
انخفاض الأسهم الأوروبية بشكل طفيف بفعل هبوط النفط والتكنولوجيا
إجتماع تنسيقي للمتطوعات بالحديدة لمراجعة جهود التوعية حول الكوليرا
هيئة الطيران المدني تطالب بتحقيق دولي حول إغلاق وتدمير المطارات اليمنية
مصرع وفقدان 78 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الصين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخدمة المدنية ومحافظ إب يطلعان على سير العمل بجامعة إب
[04/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 اطلع وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ومحافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم على سير العمل في جامعة إب وعدد من المرافق الإدارية بالمحافظة.

وأشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ إب خلال لقائهما رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي، بالجهود التي تبذلها قيادة جامعة إب والعاملين فيها ودورهم التنويري لخدمة المجتمع.

وأكدا أهمية إستمرار صمود أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

حضر الزيارة مستشار المحافظ حميد عنتر ورئيس قسم السياحة والفندقة الدكتور محمد النقاش وأمين عام جامعة إب المساعد للخدمات والبيئة نبيل الورافي ومدير الخدمات ياسر عبدالعزيز ومدير الشؤون القانونية أحمد الحداد ومدير أمن الجامعة العقيد عادل اليافعي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
إجتماع تنسيقي للمتطوعات بالحديدة لمراجعة جهود التوعية حول الكوليرا
هيئة الطيران المدني تطالب بتحقيق دولي حول إغلاق وتدمير المطارات اليمنية
وزير العدل يطلع على سير العمل بمحكمتي صنعاء والجوف والمعهد العالي للقضاء
نائب وزير التعليم الفني يدشن البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم الفني
دورة حول تحسين مهارات القراءة والكتابة للأطفال في الصفوف الأولى بالبيضاء
وزير النفط يشدد على ضرورة تفعيل نشاط شركة النفط وزيادة الإيرادات
مناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الاختناقات المرورية بعاصمة محافظة ريمة
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الإعلامية فوزية باسودان
لقاء موسع لأعضاء اللجنة الفرعية للإمتحانات بذمار لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة العامة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في صد زحف بالتشريفات بتعز
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود استهداف محطة التحلية بجزيرة كمران بالحديدة
[04/يوليو/2017]
السلطة المحلية بتعز تدين المجزرة المروعة بحق نساء و أطفال الزهاري بالمخا
[04/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
[04/يوليو/2017]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة على منزلهم بالجوف
[04/يوليو/2017]
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة بمنطقة يختل بتعز
[03/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by