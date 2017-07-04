[04/يوليو/2017]
إب - سبأ:
اطلع وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ومحافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم على سير العمل في جامعة إب وعدد من المرافق الإدارية بالمحافظة.
وأشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ إب خلال لقائهما رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي، بالجهود التي تبذلها قيادة جامعة إب والعاملين فيها ودورهم التنويري لخدمة المجتمع.
وأكدا أهمية إستمرار صمود أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
حضر الزيارة مستشار المحافظ حميد عنتر ورئيس قسم السياحة والفندقة الدكتور محمد النقاش وأمين عام جامعة إب المساعد للخدمات والبيئة نبيل الورافي ومدير الخدمات ياسر عبدالعزيز ومدير الشؤون القانونية أحمد الحداد ومدير أمن الجامعة العقيد عادل اليافعي .
سبأ