محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل يطلع على سير العمل بمحكمتي صنعاء والجوف والمعهد العالي للقضاء صنعاء - سبأ:

وجه وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، قضاة وموظفي المحاكم بتوفير الخدمات القضائية السريعة، وتسهيل كافة معاملات المواطنين ومراعاة مصالحهم.



ودعا الوزير عقبات خلال زيارته التفقدية لمحكمة محافظتي صنعاء والجوف إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الاداء ووضع الخطط العلمية المناسبة لتطوير آليات العمل القضائي.



وأشار الى ان الصعوبات التي سببها العدوان وألقت بظلالها على سير الاعمال في كافة مرافق الدولة، تتوجب على الجميع الصمود ومواجهتها بثبات وتأدية الواجب الوظيفي بهمة عالية.



ولفت وزير العدل إلى أن مخالفة القوانين والاساءة إلى سمعة القضاء، أخطاء لن يتم السكوت عنها، خاصة فيما يتعلق بعمل الامناء الشرعيين وأقلام التوثيق ..مشددا على ضرورة التدقيق في المحررات الرسمية وكشف المزورين.



وأوضح ان وزارة العدل تسعى إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بتسويات وتحسين أوضاع موظفي المحاكم بصورة جماعية وبآلية الكترونية تضمن المساواة والحقوق للجميع.



إلى ذلك اطلع وزير العدل على سير العمل في المعهد العالي للقضاء والتقى عميد المعهد الدكتور يحيى الخزان واساتذة و موظفي المعهد.



واستمع الوزير من عمادة وموظفي المعهد الى شرح حول الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمة ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها.



وأشاد وزير العدل بمستوى العمل وجهود العاملين بالمعهد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان وحصاره ..مؤكدا على أهمية استمرار العملية التعليمية بالمعهد وانتظام الدراسة ، كجزء من الصمود في وجه العدوان الساعي بحصاره الى تجهيل وتجويع الشعب اليمني.



وأشار إلى اهمية ودور المعهد في رفد المحاكم بالقضاة المؤهلين باعتباره الصرح العملي الشامخ والوحيد المتخصص في تأهيل الكوادر القضائية .



من جانبهم عبر موظفو المعهد العالي للقضاء عن تقديرهم وشكرهم لزيارة الوزير وتلمسه احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم .. مؤكدين مواصلة العمل والصمود والارتقاء بمستوى الاداء الوظيفي .

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ