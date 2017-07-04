ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يوليو - 2017 الساعة 05:31:27م
المجلس السياسي الأعلى يقر التمديد لرئيس المجلس ونائبه لفترتين رئاسيتين
أقر المجلس السياسي الأعلى التمديد لرئيس المجلس الأخ صالح الصماد و نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة لدورتين رئاسيتين جديدتين وفقاً للائحة الداخلية للمجلس .
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل24 فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلة
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 16مواطنا فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية كما اعتقلت ثمانية مواطنين مقدسيين في القدس المحتلة.
إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
اليمني القرناص يحقق فوزه الأول في بطولة آسيا لشباب الملاكمة بتايلاند
حقق لاعب منتخب اليمن للملاكمة شعيل القرناص اليوم، أول فوز له في بطولة آسيا للملاكمة لفئة الشباب المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.
آخر الأخبار:
وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد مستوى الأداء بمعهد الشوكاني
انخفاض الأسهم الأوروبية بشكل طفيف بفعل هبوط النفط والتكنولوجيا
إجتماع تنسيقي للمتطوعات بالحديدة لمراجعة جهود التوعية حول الكوليرا
هيئة الطيران المدني تطالب بتحقيق دولي حول إغلاق وتدمير المطارات اليمنية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير العدل يطلع على سير العمل بمحكمتي صنعاء والجوف والمعهد العالي للقضاء
[04/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 وجه وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، قضاة وموظفي المحاكم بتوفير الخدمات القضائية السريعة، وتسهيل كافة معاملات المواطنين ومراعاة مصالحهم.

ودعا الوزير عقبات خلال زيارته التفقدية لمحكمة محافظتي صنعاء والجوف إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الاداء ووضع الخطط العلمية المناسبة لتطوير آليات العمل القضائي.

وأشار الى ان الصعوبات التي سببها العدوان وألقت بظلالها على سير الاعمال في كافة مرافق الدولة، تتوجب على الجميع الصمود ومواجهتها بثبات وتأدية الواجب الوظيفي بهمة عالية.

ولفت وزير العدل إلى أن مخالفة القوانين والاساءة إلى سمعة القضاء، أخطاء لن يتم السكوت عنها، خاصة فيما يتعلق بعمل الامناء الشرعيين وأقلام التوثيق ..مشددا على ضرورة التدقيق في المحررات الرسمية وكشف المزورين.

وأوضح ان وزارة العدل تسعى إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بتسويات وتحسين أوضاع موظفي المحاكم بصورة جماعية وبآلية الكترونية تضمن المساواة والحقوق للجميع.

إلى ذلك اطلع وزير العدل على سير العمل في المعهد العالي للقضاء والتقى عميد المعهد الدكتور يحيى الخزان واساتذة و موظفي المعهد.

واستمع الوزير من عمادة وموظفي المعهد الى شرح حول الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمة ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأشاد وزير العدل بمستوى العمل وجهود العاملين بالمعهد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان وحصاره ..مؤكدا على أهمية استمرار العملية التعليمية بالمعهد وانتظام الدراسة ، كجزء من الصمود في وجه العدوان الساعي بحصاره الى تجهيل وتجويع الشعب اليمني.

وأشار إلى اهمية ودور المعهد في رفد المحاكم بالقضاة المؤهلين باعتباره الصرح العملي الشامخ والوحيد المتخصص في تأهيل الكوادر القضائية .

من جانبهم عبر موظفو المعهد العالي للقضاء عن تقديرهم وشكرهم لزيارة الوزير وتلمسه احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم .. مؤكدين مواصلة العمل والصمود والارتقاء بمستوى الاداء الوظيفي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد مستوى الأداء بمعهد الشوكاني
إجتماع تنسيقي للمتطوعات بالحديدة لمراجعة جهود التوعية حول الكوليرا
هيئة الطيران المدني تطالب بتحقيق دولي حول إغلاق وتدمير المطارات اليمنية
وزير الخدمة المدنية ومحافظ إب يطلعان على سير العمل بجامعة إب
نائب وزير التعليم الفني يدشن البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم الفني
دورة حول تحسين مهارات القراءة والكتابة للأطفال في الصفوف الأولى بالبيضاء
وزير النفط يشدد على ضرورة تفعيل نشاط شركة النفط وزيادة الإيرادات
مناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الاختناقات المرورية بعاصمة محافظة ريمة
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الإعلامية فوزية باسودان
لقاء موسع لأعضاء اللجنة الفرعية للإمتحانات بذمار لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة العامة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود استهداف محطة التحلية بجزيرة كمران بالحديدة
[04/يوليو/2017]
السلطة المحلية بتعز تدين المجزرة المروعة بحق نساء و أطفال الزهاري بالمخا
[04/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
[04/يوليو/2017]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة على منزلهم بالجوف
[04/يوليو/2017]
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة بمنطقة يختل بتعز
[03/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by