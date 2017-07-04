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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يوليو - 2017 الساعة 05:29:10م
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إيطاليا تستدعي سفير النمسا على خلفية تصريحات وزير الدفاع حول وقف دخول المهاجرين
[04/يوليو/2017]
روما - سبأ:
استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير النمساوي في روما بعد تصريحات وزير الدفاع النمساوي حول احتمال نشر الجيش على الحدود لمنع تدفق المهاجرين.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن الوزارة قولها في بيان اليوم “إثر تصريحات الحكومة النمساوية بخصوص نشر قوات الجيش على الحدود بين البلدين استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية هذا الصباح السفير النمساوي في روما”.

وكان وزير الدفاع النمساوي هانس بيتر دوسكوزيل أعلن مساء أمس أن بلاده تعتزم معاودة فرض تدابير المراقبة قريبا جدا ونشر جنود على حدودها مع إيطاليا في حال استمر تدفق اللاجئين... موضحا أن هذه التدابير سيكون لا بد منها إذا لم يتباطأ تدفق المهاجرين إلى إيطاليا.

وعاودت النمسا فرض تدابير المراقبة على حدودها مع المجر عام 2015 وأبدت استعدادها لإقامة حواجز على حدودها مع إيطاليا فيما يسعى عدد ضئيل من آلاف المهاجرين الذين يصلون أسبوعيا إلى شبه الجزيرة إلى اللجوء لشمال أوروبا عبر ممر برينر.

سبأ
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