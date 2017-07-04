محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير التعليم الفني يدشن البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم الفني صنعاء - سبأ:

دشن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم بصنعاء البوابة الإلكترونية المتضمنة الموقع الرئيسي للوزارة ومواقع فرعية على شبكة الإنترنت.



وفي التدشين أشار نائب وزير التعليم الفني إلى أن البوابة الإلكترونية وما تضمنته من مواقع مختلفة تأتي ضمن خطة الوزارة لعام 2017 بهدف إيجاد قناة تواصل إلكترونية مع المهتمين وذوي العلاقة بالتعليم الفني والتدريب المهني.



وأوضح أن المواقع المنضوية ضمن البوابة الإلكترونية تقدم خدمات تعريفية وتوثيقية عن الوزارة وقطاعاتها المختلفة ومؤسساتها ومكاتبها في كل المحافظات سواء من خلال الهيكل التنظيمي والتشريعات والقوانين واللوائح الادارية أو من حيث الأنشطة التي تنفذها.



وبين الدكتور الحوالي أنه وفي إطار إهتمام الوزارة بطلابها أنشأت موقعا خاصا لخدمة الطالب يقدم له المناهج الدراسية والمواد والوحدات التدريبية، كما تم إنشاء موقع خاص بمخرجات التعليم الفني والمهني عبارة عن دليل للخريجين يشتمل على قواعد وبيانات الخريجين وكذا بيانات خاصة بالتواصل ومتابعة الخريجين في مرحلة ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل.



ولفت إلى أنه سيتم تزويد المواقع الإلكترونية بأسماء وعدد المعاهد والمراكز التدريبية المرخصة من قبل الوزارة والبرامج التي تقدمها.



وكان مدير عام نظم المعلومات بالوزارة وليد الحداء استعرض المواقع التي تضمنتها البوابة الإلكترونية والتي شملت الموقع الرئيسي للوزارة، و موقع المناهج والمواد الدراسية، وموقع دليل الخريجين، وموقع التنسيق الإلكتروني الذي يتيح للراغبين التسجيل والالتحاق بكليات المجتمع والمعاهد التدريبية والتقنية، بالإضافة إلى موقع الجمهور الخاص بالمعاملات وإجراءاتها بالوزارة ومكاتبها بالمحافظات ومؤسساتها التدريبية والتقنية.



حضر التدشين مستشار الوزارة لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع، والوكيل المساعد لقطاع المناهج عبدالسلام الزبيدي وعدد من قيادات الوزارة.

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ