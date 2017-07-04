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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يوليو - 2017 الساعة 05:29:10م
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[04/يوليو/2017]
مسقط - سبأ:
 ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (09ر9) نقطة وبنسبة (18ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (59ر5097) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (50ر5088) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(682) ألفًا و(712) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (6ر41) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(880) ألفًا و(921) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (093ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (60ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (420) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (98ر24) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (656) ألف ريال عماني أي ما نسبته (98ر38) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (236) ألف ريال عماني وبنسبة (14) في المائة.

سبأ
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