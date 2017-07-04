[04/يوليو/2017]
البيضاء - سبأ:
بدأت بالمعهد العالي للمعلمين بمحافظة البيضاء اليوم دورة تدريبية في مجال تحسين مهارات القراءة والكتابة للأطفال في الصفوف الأولى، بمديرية الزاهر، نظمها المعهد بتمويل الصندوق الإجتماعي للتنمية.
تهدف الدورة في عشرة أيام إكساب 50 مربيا ومربية من مديرية الزاهر معارف حول طرق وأساليب مهارات القراءة والكتابة وكيفية التعامل مع طلاب الصفوف الأولى ومراعاة الفروق الفردية وتشجيع الطلاب على التفوق في القراءة والكتابة بطرق علمية دقيقة.
وأشار محافظ البيضاء علي المنصوري إلى أهمية الدورة في تأهيل الكوادر التربوية بإعتبار التعليم حجر الزاوية للتنمية والبناء .. مشيدا بدور الكوادر التربوية والتعليمية في إستمرار التعليم خلال الفترة الماضية رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.
حضر الدورة مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد الزلاف وعميد المعهد العالي للمعلمين عمر الهدار ومدرب الدورة حسين اليعري.
سبأ