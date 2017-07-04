محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النفط يشدد على ضرورة تفعيل نشاط شركة النفط وزيادة الإيرادات صنعاء - سبأ:

اطلع وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي اليوم على سير العمل بشركة النفط اليمنية ومستوى الانضباط عقب إجازة عيد الفطر.



وناقش وزير النفط والمعادن خلال لقاءه قيادة شركة النفط سير الأداء بالشركة والصعوبات التي تواجهها في سبيل توفير المشتقات النفطية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وتم الاتفاق، على إلغاء المحاضر والإجراءات التي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من الإيرادات خلال العام الماضي، والعمل على استعادتها بأثر رجعي، والتي تبلغ أكثر من تسعة مليارات ريال.



وأكد وزير النفط والمعادن، على ضرورة تفعيل نشاط شركة النفط اليمنية وقطاع النفط بشكل عام.



وشدد على أهمية زيادة الإيرادات وتنميتها خلال الفترة القادمة من كافة القطاعات سواء الغرامات أو غيرها من الإيرادات.



وحث العاملين بالشركة على مضاعفة الجهود والتغلب على الصعوبات التي تواجهها جراء الأوضاع الراهنة.. لافتا إلى أن قطاع النفط من أكثر القطاعات تضررا جراء العدوان والحصار وهو ما يتوجب تضافر الجهود لتحسين مستوى الأداء.



كما أكد وزير النفط والمعادن حرص قيادة الوزارة على تحصيل وتنمية الإيرادات سواء الخاصة بشركة النفط وغيرها من الشركات التابعة للوزارة بما يسهم في رفد الخزينة العامة بالإيرادات.



يذكر أن المبالغ المحصلة خلال هذا الأسبوع، للفترة منذ بداية العام الجاري وصلت إلى أربعة مليارات ريال.

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ