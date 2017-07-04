مناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الاختناقات المرورية بعاصمة محافظة ريمة [04/يوليو/2017] ريمة - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري السبل الكفيلة بمعالجة الإختناقات المرورية ورفع البسطات العشوائية من الشارع العام وإزالة المظاهر العشوائية لتحسين المظهر الجمالي لمدينة الجبين عاصمة المحافظة.



واستعرض الإجتماع الذي حضره امين محلي الجبين ماجد امين وضم مسؤولي مكاتب الأشغال العامة والطرق والنقل والجهات الأمنية وإدارة المرور وصندوق النظافة والتحسين آلية تنظيم الأسواق العامة وإزالة الإستحداثات والأسواق العشوائية، ورفع البسطات والباعة المتجولين من الشارع العام إلى الأماكن المخصصة لهم.



وتطرق الإجتماع إلى خطة إدارة المرور لتنظيم مواقف السيارات والدرجات النارية وإتجاهات السير للحد من الإختناقات المرورية بشوارع مدينة الجبين سيما الشارع العام من البنك المركزي وصولا الي فرع البريد والادارة المحلية .



وأقر الاجتماع تنفيذ حملة تنظيم وترتيب الأسواق والباعة المتجولين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



كما اقر الاجتماع تحديد سوق للخضروات واللحوم وسوق للقات بعيدا عن الخط العام الذي اصبح مكتض بالسيارات والدرجات النارية والباعة المتجولين .



وأكد الإجتماع ضرورة تعاون الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة والإهتمام بالنظافة والحد من العشوائيات لتخفيف الإختناقات المرورية وتحسين المظهر العام الجمالي لعاصمة المحافظة.

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