نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الإعلامية فوزية باسودان [04/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المذيعة التلفزيونية فوزية باسودان، التي وافاها الأجل بجمهورية مصر العربية، بعد رحلة عطاء وريادة في العمل الإعلامي.



وعبر الدكتور لبوزة في البرقية عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لجميع أفراد أسرة الراحلة باسودان بهذا المصاب الأليم.



وأشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى الدور الرائد للفقيدة باسودان محليا وعربيا من خلال تلفزيون عدن، سواء كمذيعة نشرات أخبار أو برامج تثقيفية وتوعوية هادفة استطاعت من خلالها أن تترك أثرا طيبا، وحققت نجاحات في مسيرة حياتها العملية.



مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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