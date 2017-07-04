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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يوليو - 2017 الساعة 05:29:10م
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لقاء موسع لأعضاء اللجنة الفرعية للإمتحانات بذمار لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة العامة
[04/يوليو/2017] ذمار - سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار اليوم لقاء تربويا موسعا لأعضاء اللجنة الفرعية للإمتحانات في المحافظة وورشة تعريفية لرؤساء المراكز الامتحانية الثانوية  للعام الدراسي 2016- 2017م.

وخلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب نجيب الورقي وعضو مجلس الشورى حسن محمد عبدالرزاق أكد محافظ المحافظة حمود محمد عباد  ضرورة تعاون الجميع لانجاح سير العملية الامتحانية وتلافي بعض الاشكاليات وجوانب القصور ووضع المعالجات اللازمة لها.

وشدد المحافظ عباد على ضرورة الالتزام بكافة المهام والإجراءات الخاصة بالخطة العامة لتنفيذ الامتحانات باعتبارها مهمة وطنية يشترك الجميع في انجاحها.

واهاب برئيس واعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات سرعة استكمال كافة الاجراءات والتجهيزات الفنية والامنية  وتنفيذ الإمتحانات العامة  في موعدها المحدد وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم في جميع المراكز الامتحانية في عموم مديريات المحافظة .

داعيا  الجميع على بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الامتحانات بالشكل المطلوب ومراعاة الدقة في اختيار رؤساء المراكز الإمتحانية والملاحظين بما يضمن تحقيق الأهداف العامة وإنجاح العملية الإمتحانية.

وثمن محافظ ذمار جهود الكوادر التربوية وحرصهم على استمرار العملية التعليمية وإنجاح الامتحانات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما استعرض مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احمد على الوشلي، الاستعدادات النهائية  لاجراء  الامتحانات النهائية للشهادتين العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2016-2017م .

و أوضح  أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة الاساسية لهذا العام بلغ 22 ألف و751 طالب وطالبة موزعين على 206 مركز امتحاني في عموم مديريات المحافظة

فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة الثانوية  لهذا العام 14 ألف و517 طالب وطالبه موزعين على 64 مركز امتحاني في عموم مديريات المحافظة

وأكد الوشلي أهمية التقيد بالتعليمات وتعاميم وزارة التربية.. داعيا إلى تضافر الجهود لإنجاح العملية الإمتحانية باعتبارها مهمة وطنية ومسؤولية جماعية.

بدوره تطرق  نائب مدير أمن المحافظة ورئيس اللجنة الامنية للامتحانات العقيد خالد المجهلي الى الاجراءات الامنية المتخذة لحماية المراكز الامتحانية في جميع مديريات المحافظة .

مشددا على ضرورة تعاون الجميع مع الافراد المكلفين بحماية تلك المراكز والابلاغ عن اي قصور او اختلالات بما يضمن نجاح العملية الامتحانية واجراءها في اجواء مناسبة .

حضر الاجتماع نائب مدير مكتب التربية محمد حسن الهادي ومستشار المحافظ عبده علي العلوي  وعضوا اللجنة الفرعية للامتحانات علي زيد الحوثي وعصام الهروجي ومدراء مكاتب التربية في المديريات ورؤساء المراكز الامتحانية .
سبأ
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