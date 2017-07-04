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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في صد زحف بالتشريفات بتعز
[04/يوليو/2017] تعز - سبأ:
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه التشريفات بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان ومصرع وإصابة عدد منهم.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصينات مرتزقة العدوان في تبة الوكيل بمنطقة كلابة، محققة إصابات مباشرة.
وذكر المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة شرق مدارس العمري في مديرية ذباب، وغارة على منطقة الكمب في مديرية مقبنة.
سبأ