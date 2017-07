Urgent: le Conseil politique suprême étend le mandat présidentiel d'Al-Sammad [04/يوليو/2017]

SANAA, 4 juillet (Saba) - Le conseil politique suprême a mardi étendu le mandat présidentiel du président du conseil, Saleh Al-Sammad, et son vice-président du conseil, Kasim Labozah, à deux nouveaux termes à la présidence.



La résolution a été prise en fonction du règlement intérieur du conseil et approuvée par tous.



AM