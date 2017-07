Sept raids contre Sourwah [04/يوليو/2017]

MARIB, 04 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé sept raids contre les diverses zones du district de Sourwah.



Une source locale a indiqué à SABA, que les raids ont fait de grandes pertes aux maisons et fermes des citoyens.



La source a ajouté que les mercenaires ont bombardé les zones d'Al-Rabia'ah , d'Al-Matar et du marché de Sourwah.



