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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يوليو - 2017 الساعة 11:48:18م
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مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة بمنطقة يختل بتعز
[03/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

أدان المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع المدني، الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم بحق أسرة بمنطقة يختل بتعز وراح ضحيتها عدد من الشهداء من النساء والأطفال.

وأوضح المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توحش دول العدوان في إستهداف المدنيين على مدى عامين يكشف دمويتها وفشلها في تحقيق مخططاتها الإجرامية.

وعبر البيان عن الأسف أن يرتكب النظام السعودي جرائمه على مرأى ومسمع من العالم وكل منظماته دون أي خجل أو تردد وبكل جرأة يرتكب الجريمة تلو الجريمة، بل وأصبح يبرر جرائمه البشعة في كل المحافل.

وفيما استنكر المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع هذه الجريمة البشعة .. حمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي وحلفائه بحق أبناء اليمن.

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني و الناشطين والأحرار وكل المعنيين بالشأن الإنساني إلى فضح جرائم النظام السعودي ومواصلة التحركات لمواجهة غطرسته .
سبأ
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