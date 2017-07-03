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79بالمائة نسبة الإنضباط في ثالث أيام الدوام الرسمي بصنعاء
[03/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
بلغت نسبة الإنضباط الوظيفي في ثالث أيام الدوام الرسمي عقب اجازة عيد الفطر بمحافظة صنعاء 79 بالمائة.
وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة فؤاد الصامت لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرق تابعة للمكتب نفذت نزول ميداني إلى المكاتب والمرافق الحكومية للرقابة على سير الأداء والإنضباط الوظيفي.
وأشار إلى أن نسبة الإنضباط أول وثاني أيام الدوام بلغت 77 بالمائة.. مثمنا جهود فرق التفتيش الميدانية في المكاتب التنفيذية والمديريات.
سبأ