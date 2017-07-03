91 بالمائة نسبة الإنضباط بذمار في ثالث أيام الدوام الرسمي [03/يوليو/2017] ذمار - سبأ :



بلغت نسبة الإنضباط الوظيفي في اليوم الثالث من الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر بمحافظة ذمار 91 بالمائة.



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة أحمد عتيق السنباني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكاتب الحكومية التي تم التعقيب عليها 40 مكتبا ومؤسسة ومعهد وصندوق .. مثمنا جهود لجان التفتيش والتعقيب من الكوادر الوظيفية لمكتب الخدمة المدنية والمكونة من ٣٥ مفتشا بقيادة مدير ادارة الرقابه والتفتيش عصام العميسي.



وأكد أهمية إلتزام منتسبي المكاتب التنفيذية والمؤسسات والجهات الحكومية بالدوام الرسمي وبذل الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .. لافتا إلى أنه سيتم تكريم المكاتب الأكثر انضباطا.

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