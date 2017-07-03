عملية نوعية تكبد مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح والعتاد بالجوف [03/يوليو/2017] الجوف - سبأ :



نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بهجوم لوحدات الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف.



وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من أغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة وعتاد عسكري ووقوع أسرى من المرتزقة في العملية النوعية.

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