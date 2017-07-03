[03/يوليو/2017] صنعاء – سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم جهود مكافحة الكوليرا في مديرية همدان.
وأكد الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر والقائم بأعمال مسئول الصحة بمنظمة رعاية الأطفال بالمحافظة الدكتور عبده الزعزعي، أهمية تضافر الجهود لمكافحة الكوليرا بالمديرية.
واستعرض الدكتور المنتصر احتياج المديرية من مستلزمات وأدوات طبية لمواجهة الكوليرا.. مشيدا بتفاعل المنظمة في دعم القطاع الصحي ومكافحة الكوليرا بالمديرية.
فيما أكد الدكتور الزعزعي استعداد المنظمة دعم 10 زوايا أرواء في المديرية وكذا دعم مركز الرقة الصحي بتوفير الأثاث واستكمال الصيانة وتوفير الطاقة الشمسية.
حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط بالمحافظة راجح الخرام ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الهرش ومدير الرعاية الصحية الأولية أحمد شرف الدين ومساعد برنامج الاستجابة في المنظمة بالمديرية الدكتورة شفيقة حسين.
سبأ