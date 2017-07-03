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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يوليو - 2017 الساعة 07:28:09م
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مناقشة الترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة العامة بالمحويت
[03/يوليو/2017] المحويت - سبأ:



ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيلا المحافظة عبد السلام الذماري واحمد الاخفش الاستعدادات للامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.

وفي الاجتماع الذي حضرة رؤساء الشعب ومسئولي إدارة الامتحانات والكنترول استعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد نسر الآنسي الترتيبات المنفذة لهذه الامتحانات ولجان النظام والمراقبة وإدارات وأقسام الامتحانات بالمكتب والمديريات.

وأشار إلى أن عدد الطلاب والطالبات المقرر تقدمهم لأداء الامتحانات للشهادة الأساسية ثمانية آلاف و221 طالبا وطالبة موزعين على 98 مركز امتحانات، بينما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للقسم العلمي خمسة آلاف و567 طالبا وطالبة موزعين على 56 مركزا امتحانيا والمتقدمين في القسم الأدبي 223 طالبا وطالبة في القسم الأدبي موزعين على ثلاثة مراكز.

وبين مدير مكتب التربية أنه تم استكمال المهام المتصلة بأرقام الجلوس للمتقدمين لهذه الامتحانات وكافة الترتيبات وفقاً لتوجيهات وقرارات اللجنة العلياء للامتحانات والدليل التنفيذي والزمني المحدد من الوزارة.

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