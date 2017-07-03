عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل عشرة مسلحين من تنظيم (داعش) بكركوك شمال بغداد كركوك ـ سبأ:







قتل عشرة مسلحين من تنظيم (داعش) في قصف للطيران الحربي العراقي استهدف مواقع للتنظيم في قضاء الحويجة غربي كركوك 250 كم شمالي بغداد.



وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي: "استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قامت القوة الجوية بتوجيه ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش اسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات بالكامل ومخزن رئيسي لمواد البارود وتدمير كميات كبيرة من المواد المتفجرة كانت داخل المعمل مع قتل 10 ارهابيين وجرح آخرين وتدمير مدفع رشاش مقاوم للطائرات وعجلتين في قضاء الحويجة".



وتعتزم القوات العراقية شن عملية عسكرية لتحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك من سيطرة داعش بعد الانتهاء من السيطرة على كامل محافظة نينوى.

سبأ [03/يوليو/2017]سبأ