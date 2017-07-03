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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يوليو - 2017 الساعة 07:28:09م
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  رياضة
الالمانية أنجليكه كيربر تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس
[03/يوليو/2017] لندن – سبأ :


إحتفظت الالمانية أنجليكه كيربر بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس قبل انطلاق بطولة ويمبلدون للعبة .

وجاءت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني في التصنيف والذي صدر اليوم الاثنين تلتها التشيكية كارولينا بليسكوفا، فيما لم تشهد قائمة اللاعبات العشر الأوائل أي تغيير عن تصنيف الأسبوع الماضي.

وتحتل الامريكية سيرينا وليامز التي تغيب عن ويمبلدون بسبب الحمل، المركز الرابع ثم تأتي الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في المركز الخامس.

وتستمر ثالث البطولات الأربع الكبرى المقامة على ملاعب عشبية في نادي عموم انجلترا حتى 16 يوليو الجاري .

سبأ
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