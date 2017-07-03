رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الالمانية أنجليكه كيربر تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس





إحتفظت الالمانية أنجليكه كيربر بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس قبل انطلاق بطولة ويمبلدون للعبة .



وجاءت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني في التصنيف والذي صدر اليوم الاثنين تلتها التشيكية كارولينا بليسكوفا، فيما لم تشهد قائمة اللاعبات العشر الأوائل أي تغيير عن تصنيف الأسبوع الماضي.



وتحتل الامريكية سيرينا وليامز التي تغيب عن ويمبلدون بسبب الحمل، المركز الرابع ثم تأتي الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في المركز الخامس.



وتستمر ثالث البطولات الأربع الكبرى المقامة على ملاعب عشبية في نادي عموم انجلترا حتى 16 يوليو الجاري .

سبأ [03/يوليو/2017] لندن – سبأ :سبأ