محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد الإنضباط بفروع المكاتب والوحدات الإدارية بمديرية ريف إب







تفقد وكيل محافظة إب علي الزنم اليوم مستوى الإنضباط الوظيفي وسير العمل في فروع المكاتب والوحدات الإدارية العاملة بمديرية ريف إب .



واطلع الوكيل الزنم خلال الزيارة على الأعمال والمهام المنفذة من فرع مكتب الأشغال بالمديرية في حماية الطرقات والعبارات من السيول والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.



وأشاد بحرص الموظفين على الإستمرار في أعمالهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .



وحث مكتب الأشغال على مضاعفة الجهود واتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقايئة لحماية المديرية من أخطار السيول والحد من أضرارها بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومزارع المواطنين ومنازلهم.



وشدد الوكيل الزنم على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتعزيز الجوانب الخدمية والتنموية خلال المرحلة الحالية وتقديم الخدمات للمواطنين.



كما حث المكاتب الخدمية والإيرادية على تحسين مستوى الأداء وتنفيذ الخطط والبرامج.

سبأ [03/يوليو/2017] إب - سبأ:سبأ