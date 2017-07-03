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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يوليو - 2017 الساعة 07:28:09م
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  محلي
إقبال من المواطنين لتسديد فواتير المياه بأمانة العاصمة
[03/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:






قال القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس إن مكاتب التحصيل التابعة للمؤسسة ومكاتب البريد تشهد إقبال وتفاعل من قبل المواطنين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة للمؤسسة.

وأوضح المهندس مداعس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تفاعل المواطنين يأتي إستجابة لقرار قيادة السلطة المحلية بالأمانة ممثلة بأمين عام المجلس المحلي أمين جمعان بتحملها نسبة 30 بالمائة من سداد قيمة فاتورة المواطنين لدى مؤسسة مياه بالأمانة والذي يهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وأشار إلى أن الفرق الميدانية لمؤسسة المياه بدأت السبت الماضي تسليم فواتير المياه للمواطنين وبراشور توعوي لحث المواطنين على التعاون مع المؤسسة لتتمكن من أداء واجبها وتوفير خدمات المياه والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها ومنها التسديد بالحد الأدنى عبر خدمة التقسيط المريح للمتأخرات.

وأكد مداعس أن التقارير المرفوعة من مدراء مناطق مؤسسة المياه بمديريات الأمانة أظهرت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين على تسديد الفواتير في ثالث يوم من الحملة التي تستمر شهر .. مثمنا هذه المبادرة الإيجابية لقيادة السلطة المحلية بالأمانة وإهتمامها في تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسة بما يكفل استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا المواطنين إلى تسديد من عليهم من متأخرات والإستفادة من قرار السلطة المحلية بأمانة العاصمة بتحملها نسبة 30 بالمائة من قيمة الفاتورة وكذا الإستفادة من التسهيلات التي قدمتها المؤسسة للمواطنين في التقسيط المريح للمبالغ المتأخرة.

فيما ثمن عدد من المواطنين قرار قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة بتحمل 30 بالمائة من قيمة الفاتورة لتخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الصعبة التي تمر به البلاد .. مؤكدين أهمية إستمرار المؤسسة في تقديم خدماتها في المياه والصرف الصحي.

يذكر أن المديونية المستحقة لمؤسسة المياه بأمانة العاصمة على جميع المشتركين بلغت تسعة مليارات ريال، 70 بالمائة من المبلغ مديونيات متراكمة على المشتركين من 2011 حتى العام الجاري منها اثنين مليار ريال مديونية على المؤسسات الحكومية.

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