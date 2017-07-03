عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الانهيارات الأرضية والفيضانات تودي بحياة 9 أشخاص في نيبال كاتمندو ـ سبأ:







لقي تسعة أشخاص مصرعهم وفقد سبعة أخرون عقب أن أسفر هطول أمطار غزيرة عن وقوع انهيارات أرضية في عدة مناطق بنيبال .



وقال كريشنا راوات، مدير وكالة إدارة الكوارث: إن ثلاثة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم أمس الأحد عندما ضرب انهيار أرضي منزلهم في قرية في منطقة باربات.



وأضاف: أن الانهيار الأرضي قتل شخصين في منطقة كاسكي أمس الأحد، في حين قتل ثلاثة أخرين في منطقة تيرهاثوم بشرق نيبال أمس الأول السبت.



يذكر ان موسم الأمطار الموسمية في نيبال الذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر يسبب وقوع انهيارات أرضية وفيضانات سنويا تودي بحياة المئات.

سبأ [03/يوليو/2017]سبأ