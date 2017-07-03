محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد 15 مواطنا في مجزرة جديدة لطيران العدوان بمديرية المخا بتعز





استشهد 15مواطنا من النساء والأطفال جراء الغارة التي شنها طيران السعودي الأمريكي اليوم على منزل مواطن شرق يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز.



وأوضح نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور واثق محمد الفقيه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل المواطن عبده الحلبي من قرية الحلبية بعزلة الزهاري بمديرية المخا، ما أدى إلى استشهاد سبعة أطفال وثمان نساء من أفراد أسرته.



وأشار إلى أن استمرار تحليق طيران العدوان على المنطقة، أعاق فرق الإنقاذ من انتشال ضحايا هذه المجزرة المروعة.



واستنكر الدكتور الفقيه بشدة إمعان تحالف العدوان في استهداف منازل المواطنين وارتكاب جرائم بحق النساء والأطفال يندى لها جبين الإنسانية.



سبأ [03/يوليو/2017] تعز – سبأ:سبأ