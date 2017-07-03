ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 03 - يوليو - 2017 الساعة 07:28:09م
الكميم يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى
أدى اليمين الدستورية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم عبد العزيز ناصر الكميم بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
كوريا الشمالية تعلن قدرة صواريخها على إصابة أي نقطة في العالم
حذّرت كوريا الشمالية اليوم الاثنين من أن صواريخها قادرة على إصابة أي مكان في العالم.
إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
اليمني القرناص يحقق فوزه الأول في بطولة آسيا لشباب الملاكمة بتايلاند
حقق لاعب منتخب اليمن للملاكمة شعيل القرناص اليوم، أول فوز له في بطولة آسيا للملاكمة لفئة الشباب المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.
آخر الأخبار:
مناقشة جهود مكافحة الكوليرا بمديرية همدان بصنعاء
طيران العدوان يشن سبع غارات على محافظة عمران
مناقشة الترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة العامة بالمحويت
مقتل عشرة مسلحين من تنظيم (داعش) بكركوك شمال بغداد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استشهاد 15 مواطنا في مجزرة جديدة لطيران العدوان بمديرية المخا بتعز
[03/يوليو/2017] تعز – سبأ:


استشهد 15مواطنا من النساء والأطفال جراء الغارة التي شنها طيران السعودي الأمريكي اليوم على منزل مواطن شرق يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز.

وأوضح نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور واثق محمد الفقيه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل المواطن عبده الحلبي من قرية الحلبية بعزلة الزهاري بمديرية المخا، ما أدى إلى استشهاد سبعة أطفال وثمان نساء من أفراد أسرته.

وأشار إلى أن استمرار تحليق طيران العدوان على المنطقة، أعاق فرق الإنقاذ من انتشال ضحايا هذه المجزرة المروعة.

واستنكر الدكتور الفقيه بشدة إمعان تحالف العدوان في استهداف منازل المواطنين وارتكاب جرائم بحق النساء والأطفال يندى لها جبين الإنسانية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة جهود مكافحة الكوليرا بمديرية همدان بصنعاء
طيران العدوان يشن سبع غارات على محافظة عمران
مناقشة الترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة العامة بالمحويت
تفقد الإنضباط بفروع المكاتب والوحدات الإدارية بمديرية ريف إب
إقبال من المواطنين لتسديد فواتير المياه بأمانة العاصمة
نائب رئيس الوزراء يلتقي مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
رئيس استئناف عمران يتفقد سير العمل والانضباط بمحاكم المحافظة
مكتب بريد الحديدة يناقش ترتيبات إطلاق خدمة البريد الناطق
إجتماع بحجة يناقش آلية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء
مناقشة الإستعدادات لامتحانات الشهادة العامة بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على محافظة عمران
[03/يوليو/2017]
استشهاد 15 مواطنا في مجزرة جديدة لطيران العدوان بمديرية المخا بتعز
[03/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل مواطن بمديرية المخا بتعز
[03/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على مديرية بني مطر
[03/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية صرواح بمأرب
[03/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by