اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع البطالة بالاتحاد الأوروبي لأدنى مستوى في 10 سنوات بروكسل – سبأ:







كشف مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين عن استقرار معدل البطالة في الاتحاد الاوروبي عند نسبة 8ر7 في المائة في مايو الماضي في ادنى مستوى لها من ديسمبر عام 2008.



وذكر (يوروستات) ان معدل البطالة في مايو الماضي حقق تراجعا عن النسبة التي بلغها في الشهر نفسه من العام الماضي والبالغة 7ر8 في المائة.



وأضاف ان معدل البطالة في منطقة اليورو شهد استقرارا في مايو الماضي عند نسبة 3ر9 في المائة مقارنة بشهر أبريل السابق بتراجع من نسبة 2ر10 في المائة المحققة في مايو 2016 والتي لا تزال أيضا في أدنى معدلاتها المسجلة في منطقة اليورو منذ مارس 2009.



ويقدر المكتب الإحصائي أن 19 مليونا و110 الاف رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي منهم اكثر من 15 مليون رجل وامراة في منطقة اليورو عاطلون عن العمل في مايو الماضي بتراجع مقداره مليونان و112 الف عاطل في الاتحاد الأوروبي ومليون و420 الف عاطل في منطقة اليورو مقارنة بشهر مايو من عام 2016.

سبأ [03/يوليو/2017]سبأ