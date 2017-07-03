محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس استئناف عمران يتفقد سير العمل والانضباط بمحاكم المحافظة







تفقد رئيس محكمة استئناف محافظة عمران القاضي حمود الهردي، خلال زياراته اليوم لمحاكم المحافظة، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر.



واستمع القاضي الهردي، من رؤساء وقضاة وموظفي المحاكم إلى شرح حول الإجراءات والترتيبات القائمة لتسيير اعمال المحاكم وتحسين الخدمات القضائية للمواطنين خلال الفترة القادمة.



وفي اللقاءات نقل رئيس استئناف عمران تهاني قيادة السلطة القضائية إلى قضاة وموظفي محاكم عمران بمناسبة عيد الفطر.



وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد كلا في مجال تخصصه، وبما يقرب العدالة من المواطنين.



وشدد على ضرورة استيفاء السجلات القضائية وجدولة القضايا ووضع الخطط الشهرية والنصف سنوية والسنوية والتنسيق مع النيابات والبت في القضايا وعدم التطويل فيها.



وأشار إلى أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم الوطنية وتأدية الواجب الوظيفي والتغلب على الظروف الصعبة التي خلفها العدوان والحصار.



وأهاب القاضي الهردي، بجميع القضاة وموظفي المحاكم التقيد بالقوانين وعدم السماح بتجاوزها أو المساس باستقلالية القضاء .



ولفت إلى أن منتسبي القضاء تقع عليهم مسؤولية كبيرة في تطبيق العدالة ومحاربة الفساد ونصرة المظلومين ومعاقبة المجرمين.. داعيا رؤساء المحاكم إلى وضع المبادرات لمعالجة المشاكل الآنية التي تواجه سير العمل وتصب في المصلحة العامة .



فيما عبر رؤساء وقضاة وموظفي المحاكم الابتدائية في مدينة عمران وعيال سريح وخارف وذيبين، وجبل يزيد وثلاء والجزائية، عن امتنانهم لزيارة رئيس الاستئناف والجهود التي يبذلها للتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل في المحاكم.

سبأ [03/يوليو/2017] عمران - سبأ:سبأ