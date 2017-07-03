عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تعلن قدرة صواريخها على إصابة أي نقطة في العالم







حذّرت كوريا الشمالية اليوم الاثنين من أن صواريخها قادرة على إصابة أي مكان في العالم.



ونشرت صحيفة الحزب المركزية (نودون سينمون) على صدر صفحتها الأولى صوراً بالألوان للصواريخ الكورية الشمالية من مختلف العيارات والطرز، مصحوبة بصور المسيرات التي انطلقت في بيونغ يانغ بمناسبة احتفالها بيوم قواتها الاستراتيجية .



وقالت الصحيفة بالخط العريض في المقالة إن "القوات الاستراتيجية في الجيش الشعبي الكوري قادرة على توجيه ضربات ناجعة وفعّالة في أي وقت، وإلى أي مكان في العالم".



واوضحت ان "من بين 100 عملية إطلاق صورايخ ستكون هناك 100 إصابة محققة" .. مشيرة إلى أنه بفضل منصات الإطلاق المتنقلة عالية السرعة لا يمكن اكتشاف هذه الصواريخ ومساراتها.



وأعاد الجهاز الإعلامي التابع للجنة المركزية لحزب العمّال الكوري إلى الأذهان نجاح الاختبارات الصاروخية وبشكل خاص على أحدث الصواريخ الباليستية ذات المدى فوق المتوسط، من طراز (هواسونغ 12) ومتوسطة المدى من طراز (بوكيكسون-2) و أيضاً صواريخ كروز أرض-بحر.



وتجتهد كوريا الشمالية في تعزيز قدراتها النووية وأسلحتها الصاروخية على الرغم من العقوبات المتلاحقة التي يفرضها مجلس الأمن الدولي .

سبأ [03/يوليو/2017] بيونغ يانغ – سبأ :سبأ