محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب بريد الحديدة يناقش ترتيبات إطلاق خدمة البريد الناطق







ناقش إجتماع بمنطقة بريد الحديدة اليوم التجهيزات والترتيبات لإطلاق خدمة البريد الناطق بالمحافظة.



وتطرق الإجتماع الذي ضم مدراء الإدارات بالمنطقة وممثلي المراكز التجارية بالمحافظة، إلى الآلية التي سيتم إعتمادها من المراكز التجارية لتجاوز الصعوبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ على المدى القصير والبعيد.



وفي الإجتماع أكد مدير عام البريد خالد محمد الوجيه أن خدمة البريد الناطق ستتيح للموظفين والمشتركين والراغبين الشراء عبر وسائل تكنولوجية مبسطة بعيدا عن الإزدحام والفوضى.



وأشار إلى أن تفعيل خدمة البريد الناطق ضمن خدمات البريد تهدف للتغلب على الظروف الراهنة الناتجة عن العدوان والحصار.

سبأ [03/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:سبأ