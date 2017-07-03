رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم كيليان مبابي لندن ـ سبأ:







احتد الصراع بين كل من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، على ضم لاعب موناكو كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وكشفت صحيفة "صن" أن المنافسة بين الناديين قد تجعل الدولي الفرنسي اللاعب الأغلى في العالم.



وأعلنت الصحيفة أن البي إس جي قدم عرضا بقيمة 135 مليون يورو لضم مبابي، وأن النادي الملكي مستعد لتقديم نفس المبلغ لضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما.



ولفت مبابي ابن الـ 18 عاما الأنظار إليه بشدة خلال الموسم الماضي، وهذا بعد تسجيله مع موناكو 26 هدفا خلال 44 مباراة، وكان أحد أسباب فوز الفريق بالدوري الفرنسي والوصول أيضا لنصف نهائي دوري الأبطال.

سبأ [03/يوليو/2017]سبأ