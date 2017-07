Une organisation belge: des munitions au phosphore blanc ont été utilisés par la coalition dirigée par l'Arabie au Yémen [03/يوليو/2017]



SANA'A, 03 Juillet (SABA)- L'Organisation belge des droits de l'homme a confirmé qu'il a détecté l'utilisation du phosphore dans plusieurs régions qui connaissent un conflit armé comme le Yémen, affirmant dans un rapport que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a utilisé dans sa guerre contre le Yémen des munitions au phosphore blanc.





L'organisation a mis en garde dans un rapport publié sur son site web officiel du danger d'utiliser le phosphore blanc dans des zones en conflit parce que cette arme mortelle a un grand impact sur les individus, et constitue la plus grande menace à la vie humaine, car cette arme met à feu lorsque exposée à l'oxygène dans l'atmosphère et continue à flamber à la consommation ou à la rupture de l'oxygène, et sa réaction chimique génère une très haute température pouvant atteindre (815) degrés Celsius, en plus de la lumière et de la fumée.





Selon le rapport, l'arme provoque la combustion du corps humain chimiquement ou par voie thermique aux os, car il est très soluble dans la graisse et ses effets demeurerait même après le traitement.





Les munitions au phosphore blanc ont été utilisées dans au moins six autres conflits armés entre 2000 et 2016 en Afghanistan, en Ukraine, en Somalie, en Irak, à Gaza et au Liban.





AS/AS





SABA