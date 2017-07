Président al-Sammad visite les patients du choléra à l'hôpital AL-Sab'een [03/يوليو/2017]



SANA'A, 03 Juillet (SABA)- Le Président du Conseil politique, Saleh al-Sammad a rendu dimanche une visite à l'hôpital al-Sab'een pour voir les conditions des patients de l'épidémie de choléra.



Lors de sa visite à l'hôpital, le Président al-Sammad a été informé sur l'avancement des travaux à l'hôpital et sur les conditions de taux d'augmentation du choléra.



En outre, il a entendu les problèmes auxquels font face l'hôpital en raison d'un manque de ressources médicales en raison du siège et de l'agression sur le pays.



Il était accompagné par le ministre de la Santé, le ministre de l'Eau et le directeur de l'hôpital Thawrah.



