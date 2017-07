Aviation de l'agression cible de nouveau Saada [03/يوليو/2017]

SAADA, 03 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancee 12 raids contre le gouvernorat de Saada.



Une source de sécurité a indiquée à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé quatre raids contre la zone de Bani Ghourban au district de Saqin et un autre contre le district d'Al-Dhahir au gouvernorat à Saada.



Il a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a ciblé de nouveau la zone d'Al-Raqou au district de Mounabih utilisant de l'artillerie, faisant de grandes pertes aux maisons de citoyens.



Une source de sécurité a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure d'un certain nombre des mercenaires lors de ciblage de l'armée et des comités populaires de leurs véhicules militaires dans la zone d'Al-Makhdarah.

