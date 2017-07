Ciblage des rassemblements des mercenaires de l 'agression [02/يوليو/2017]

TAIZ, 02 Juillet (SABA)- La force de missile de l'armée et des comités populaires a ciblé un rassemblement des mercenaires de l'agression saoudienne à Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force de missile de l'armée et des comités populaires ont ciblée des rassemblements des mercenaires de l'agression au district d'Haifan utilisant de rouquettes de type de Katioucha.



La source a ajouté que l'armée et les comités populaires ont ciblé des rassemblements des mercenaires dans la zone d'Al-Wadi Al-Asfal dans la zone d'Al-Aroud et trois parmi eux ont été tués et blessés .



AM



SABA