L'ambassadeur de Chine au Yémen fait un appel téléphonique avec le porte-parole de Ansarullah [01/يوليو/2017]



SANA'A, 01 Juillet (SABA)- L'ambassadeur de Chine au Yémen, Tian Chi, a effectué un appel téléphonique avec le porte-parole d'Ansarullah et le chef de leur délégation, Mohamed Abdul Salam.



Au cours de l'appel, l'ambassadeur de Chine a félicité le peuple yéménite à l'arrivée de l'Aïd Al-Fitr, et de transmettre ses salutations à la tête du Conseil suprême politique, ainsi que le président du Comité révolutionnaire suprême.



M. Chi a également souligné la solidarité de son pays avec le peuple yéménite à faire face aux défis, en particulier l'humanitaire, économique et sanitaire, en disant que ce sont des risques catastrophiques qui menacent le Yémen et la région.



Les deux parties ont discuté au cours de la conversation téléphonique des derniers développements politiques et la négociation et la situation à la suite des consultations Koweït et l'Accord Mascate.



Tian Chi fait référence aux efforts que les Nations Unies devraient faire à cet égard. Il a réitéré qu'il ferait des efforts pour contraindre l'Organisation des Nations Unies dans l'accomplissement de ses obligations humanitaires et politiques à ce qu'il décrit comme la crise oubliée dans la région, dans l'espoir que tous les partis politiques se réuniraient le plus tôt possible de parvenir à des résultats positifs.



Pour sa part, Abdul Salam a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour la bonne position de l'ambassadeur de Chine envers le peuple yéménite et lui a souhaité le peuple chinois le progrès et la prospérité.



AS/AS



SABA