Ministre de la Dfense met en garde la coalition de l'agression saoudo-amricaine [01//2017]







SANA'A, 01 Juillet (SABA)- Le ministre de la Dfense, Mohammad Nasser, a mis en garde la coalition dirige par l'Arabie contre les consquences de la destruction continue et les crimes contre l'homme, la terre, les institutions au nord et au sud du pays, l'est et l'ouest.







Notre avertissement aujourd'hui aux forces d'agression nous est impose par notre foi religieuse, militaire et politique, en particulier ce stade o nous avons l'initiative et le contrle sur tous les thtres d'oprations de combat , le ministre de la Dfense a dclar lors d'une visite d'inspection aux hros de l'arme et des comits populaires aujourd'hui dans les districts de Dhubab et Hamir, dans la province de Taiz.







La brigade Nasser a salu l'attitude hroque des forces ymnites dans les sites et les champs d'honneur, de fiert et de dignit, qui ont atteint les diffrentes victoires dans les diffrents fronts avec une grande efficacit dans diverses circonstances.







Nous devons prendre conscience de la gravit de la responsabilit que nous devons relever et il est impratif pour nous de dfendre avec la fermet du croyant qui est avec Dieu et le cours de l'histoire du pays pour les personnes qui ont t soumis aux dfis affronter tout cela la manipulation opportuniste des forces du mal et de l'agression.







Nous sommes confiants dans l'inluctabilit de la victoire sur les projets ennemis et notre croyance absolue dans la capacit de nos hommes fidles poursuivre le mars de donner , a-t-il dit.







Le commandant de la quatrime rgion militaire a salu la visite du ministre de la Dfense et ses compagnons aux membres de l'arme et des comits populaires , l'occasion de l'Ad al-Fitr et de vrifier leur statut.







Il a confirm qu'ils taient prts dployer davantage d'efforts pour amliorer la prparation au combat et le moral des units de l'arme de la rgion et de continuer remporter des victoires contre les forces d'agression et de mercenaires et de mener bien toutes les tches militaires de manire efficace et efficiente.







Alors que les hros de l'arme et des comits populaires dans les bases militaires de la fiert et de la dignit ont exprim leurs remerciements et leurs gratitudes la visite du ministre de la Dfense cette occasion. Ils renouveler l'alliance Allah, la nation, le peuple et les dirigeants politiques et militaires pour fournir tout cher et gnreux, de sorte que le Ymen restera libre, chri et chri parmi les nations.







