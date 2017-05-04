محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بحجة يناقش آلية تعزيز الدور الإعلامي والثقافي في مواجهة العدوان حجة - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشئون الثقافة والإعلام عادل شلي، آلية تعزيز الدور الإعلامي والثقافي في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .



واستعرض الإجتماع الذي حضره مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني وضم مدراء مكاتب المؤسسات الإعلامية، ما حققته الوسائل الإعلامية والثقافية من نجاحات وإنجازات في كشف جرائم ومجازر العدوان بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.



وفي الإجتماع أشار الوكيل شلي إلى أهمية دور الإعلام بالمحافظة في مواجهة مخاطر تضليل وسائل إعلام العدوان رغم شحة الإمكانيات .. مؤكدا أن محافظة حجة تمتلك كوادر وكوكبة من الإعلاميين الذين يشكلون جبهة إعلامية وثقافية في مواجهة العدوان.



وحث الإعلاميين على التلاحم والإصطفاف وتوحيد الخطاب الإعلامي في مواجهة العدوان والحفاظ على النسيج الإجتماعي .. مشددا على ضرورة تعزيز جهود وسائل الإعلام في خط المواجهة وإبراز الإنتصارات الميدانية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والشموخ ودحض شائعات العدوان وإنتصاراته الزائفة والوهمية.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ