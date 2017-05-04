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إحتفال بتخرج 150 طالبا وطالبة من المعهد العالي للتدريب بالحديدة
[04/مايو/2017]
الحديدة - سبأ:
احتفل المعهد العالي للتدريب والتأهيل بمحافظة الحديدة بتخرج دفعة الصمود للعام 2016- 2017 وتضم 150 طالب وطالبة في تخصصات اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية والقرآن وعلومه والعلوم.

وفي الإحتفال ألقيت كلمات من مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر بحر ونائب مدير مكتب الأوقاف فيصل الهطفي ومدير المعهد العالي سعيد عياش وكلمة عن هيئة التدريس .. استعرضت المراحل التي مر بها الطلاب أثناء الدراسة والجهود التي بذلتها هيئة التدريس لإستمرار العملية التعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشارت الكلمات إلى ما يشكله المعهد العالي للتدريب والتأهيل من أهمية في تخريج آلاف الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات .

وتم خلال الحفل عرض ريبورتاج عن المراحل التي مر بها الطلاب والصعوبات التي تواجه المعهد وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها البلاد جراء العدوان.

تخلل الحفل الذي حضره نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي الطبيشي قصائد شعرية.

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