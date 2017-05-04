محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل بصنعاء حول تعزيز الوعي بقضايا النوع الاجتماعي صنعاء - سبأ:

عقدت اليوم بمؤسسة تنمية القيادات الشابة بصنعاء ورشة عمل حول تعزيز الوعي بقضايا ومنظور النوع الاجتماعي نظمها حزب العدالة والبناء.



ناقشت الورشة مواضيع حول النوع الاجتماعي، والأحزاب السياسية، ومفهوم النوع الاجتماعي، وأدواره والتقسيم الوظيفي له، واحتياجاته ومستوياته، والأسباب الهيكلية لفجواته وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها.



كما ناقشت الورشة العقبات التي تواجهها قضايا النوع الاجتماعي في مجال المشاركة السياسية وكذا الصعوبات التي تواجه عملية التوعية بهذا النوع من القضايا وسبل معالجتها والتغلب عليها.



أثريت الورشة بالعديد من مداخلات ونقاشات المشاركين.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ