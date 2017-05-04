اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية في مارس الماضي واشنطن - سبأ:

ارتفعت طلبيات التوريد الجديدة للمنتجات المصنعة بالولايات المتحدة في مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي مع زيادة طلبيات المعدات الرأسمالية مقارنة مع القراءة المسجلة في السابق بما يشير إلى استمرار التعافي في قطاع الصناعات التحويلية.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبيات سلع المصانع زادت 0.2 في المائة بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2 في المائة في فبراير.



وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم زيادة طلبيات المصانع 0.4 في المائة في مارس بعد زيادة قدرها 1.0 في المائة في فبراير.



وارتفعت طلبيات المصانع 5.2 في المائة على أساس سنوي.



ويتعافى قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو 12 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط الذي يحفز قطاع الطاقة بما يقود الطلب على الآلات والمعدات الأخرى.



وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة اليوم أيضا أن طلبيات توريد المنتجات الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، التي تعتبر مؤشرا على ثقة الشركات وخطط الإنفاق، زادت 0.5 في المائة مقارنة مع زيادة نسبتها 0.2 في المائة في القراءة الأولية الصادرة الشهر الماضي.



وزادت شحنات ما تسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية التي تستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المائة مقارنة مع القراءة البالغة 0.4 في المائة الشهر الماضي.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ