محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشائخ ووجهاء الأهجر بشبام كوكبان ينددون بإستمرار العدوان والحصار المحويت - سبأ:

أدان لقاء عقد بمحافظة المحويت اليوم ضم قيادات ووجهاء وأعيان عزل ومحلات الأهجر بمديرية شبام كوكبان، إستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار على الشعب اليمني.



واستنكر المشاركون في اللقاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين في ظل صمت دولي مخجل ومعيب.



وأكد بيان صادر عن اللقاء ضرورة التلاحم والإصطفاف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره .



وأشار مشائخ ووجهاء وأعيان الأهجر بمديرية شبام كوكبان إلى أن إمعان تحالف العدوان في إستهداف المدنيين وتدمير المنشآت الخدمية والحيوية ومقدرات البلاد، لن تثني أبناء الشعب اليمني من إستمرار في الصمود والثبات ومواجهة غطرسة العدوان.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ