محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تعزيز التنسيق بين الهلال الأحمر ومرور محافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم، آلية تعزيز التنسيق بين جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة وإدارة مرور المحافظة.



وتطرق الإجتماع إلى إمكانية تنظيم الهلال الأحمر بالمحافظة لدورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية لمن يحصل على رخصة قيادة السيارات.



وأكد الإجتماع الذي ضم رئيس جمعية الهلال الأحمر بفرع المحافظة حسين الطويل ونائب مدير عام المرور بالمحافظة العقيد محمد المنصور، أهمية التعاون بين الهلال الأحمر والمرور في الجوانب الصحية بما يخدم المواطنين.



حضر الإجتماع أمين عام جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة المساعد ياسمين الجرباني.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ