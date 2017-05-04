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آخر تحديث: الخميس، 04 - مايو - 2017 الساعة 06:29:58م
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  رياضة
فريق الشهيد القائد يحرز الدوري الرياضي بمدرسة حذيفة بن اليمان بمدينة حجة
[04/مايو/2017]
حجة - سبأ:
أحرز فريق الشهيد القائد بمدرسة حذيفة بن اليمان بمدينة حجة اليوم الدوري الرياضي الداخلي لكرة القدم للعام الدراسي الجاري بفوزه على فريق يمن الصمود بستة أهداف مقابل ثلاثة.

شارك في الدوري الذي نظمته إدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة، إحياءً لذكرى الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، واستمر خمسة أشهر تسع فرق رياضية من الفصول الدراسية بالمدرسة.

وفي الإختتام ثمنت كلمات ألقيت بالمناسبة حرص إدارة المدرسة على تنظيم الدوري والنشاط الرياضي إحياءً لذكرى الشهيد القائد .. مشيرة إلى ضرورة الإهتمام بالنشء والشباب ثقافيا وإجتماعيا ورياضيا بإعتبارهم النواة والرافد للأندية والمنتخبات الرياضية.

وأشادت الكلمات بجهود إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية في تنظيم الأنشطة العلمية والرياضية والثقافية التي تعزز من قدرات وإمكانات طلاب المدارس .

حضر الإختتام عدد من مسئولي مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

سبأ
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