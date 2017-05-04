محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة ثبات وإنتصار بمديرية الجبين بريمة ريمة - سبأ:

دشن وكيلا محافظة ريمة محمد الوسد وصالح العياضي اليوم حملة ثبات وإنتصار في مديرية الجبين عاصمة المحافظة .



تهدف الحملة إلى التوعية المجتمعية في أوساط المجتمع بما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وجرائم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وفي التدشين أشار وكيلا المحافظة الوسد والعياضي إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العدوان ومخططاته الإجرامية على الشعب اليمني وثرواته وخيراته .



واستنكرا الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني وما يفرضه من حصار يتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني .



وندد الوسد والعياضي بصمت المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية منذ أكثر من عامين.



وشددا على ضرورة إضطلاع القيادات المجتمعية بدورها في التوعية المجتمعية في هذا الجانب من خلال اللقاءات والإجتماعات المستمرة بين كافة الفئات المجتمعية .



فيما أكدت كلمات ألقيت خلال التدشين، أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة في مواجهة العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد دفاعا عن اليمن وأمنه وإستقراره.



حضر التدشين أمين عام محلي مديرية الجبين ماجد أمين والقيادات المحلية والمجتمعية.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ